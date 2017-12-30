الطائرات الكويتية تعود لاستخدام الأجواء العراقية بعد زوال خطر صواريخ "داعش"

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، أن الخطوط الجوية الكويتية، بدأت باستخدام الأجواء العراقية في معظم رحلاتها إلى وجهات عربية وأوروبية؛ وذلك بعد زوال خطر صواريخ تنظيم "داعش" المصنف على قوائم الإرهاب، وعليه "أصبحت أجواء بغداد آمنة تماماً"، وفقاً للقبس الإلكتروني.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حظر الطيران عبر الأجواء العراقية، في آب/أغسطس 2014، إثر تنامي نفوذ تنظيم "داعش"، وذلك حفاظاً على سلامة المسافرين.

© Sputnik. Sarah Nureddin الجزائر تهنئ العراق رسميا بانتصاره على "داعش"

وأشار بيان صادر عن وزارة النقل العراقية إلى أن الخطوط الجوية الكويتية، بدأت، منذ أمس، باستخدام الأجواء العراقية في رحلاتها المتوجهة إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وبين مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، عباس عمران، أن الخطوط الجوية الهولندية بدأت، قبل عدة أيام، باستخدام الأجواء العراقية.

كما ألغت "طيران الإمارات" حظر الطيران في الأجواء العراقية، الشهر الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات على تطبيق القرار، الذي اتخذ خشية استهداف الرحلات الجوية المدنية بالصواريخ.