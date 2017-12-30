شاهد كيف استقبل الأمير متعب بن عبدالله ولي العهد السعودي بعد إطلاق سراحه

أظهرت لقطات تلفزيونية من البث المباشر لحفل سباق نادي الفروسية الكبير، الأمير السعودي متعب بن عبد الله يتقدم مستقبلي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى الحفل الذي يرعاه ولي العهد.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER الإفراج عن أميرين سعوديين محتجزين ضمن التحقيق ضد الفساد

وحسب موقع "أخبار 24" السعودي، فقد وصل بن سلمان إلى نادي الفروسية في الجنادرية، واستقبله فور وصوله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وعدد من الأمراء والمسؤولين.

ومن المقرر أن يسلم الأمير محمد بن سلمان كأسي ولي العهد لجياد الإتاج والمستورد، والتي سيتسابق المتنافسون عليها في الشوطين التاسع والعاشر لمسافة 2400 متر.

وأفرج عن الأمير متعب بن عبد الله، أقوى أبناء الملك عبد الله ورئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه جرى الإفراج عن 23 شخصا بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة وأن من المتوقع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة.

وأضاف تقرير الصحيفة أن من لا يتوصلون لاتفاقات مع الحكومة سيمثلون للمحاكمة.