شاهد كيف استقبل الأمير متعب بن عبدالله ولي العهد السعودي بعد إطلاق سراحه

ومن المقرر أن يسلم الأمير محمد بن سلمان كأسي ولي العهد لجياد الإتاج والمستورد، والتي سيتسابق المتنافسون عليها في الشوطين التاسع والعاشر لمسافة 2400 متر.
وأفرج عن الأمير متعب بن عبد الله، أقوى أبناء الملك عبد الله ورئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه جرى الإفراج عن 23 شخصا بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة وأن من المتوقع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة.
وأضاف تقرير الصحيفة أن من لا يتوصلون لاتفاقات مع الحكومة سيمثلون للمحاكمة.
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