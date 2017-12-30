"أنصار الله" يعلنون قنص 4 جنود سعوديين على الحدود غرب السعودية

قُتل أربعة جنود سعوديين، اليوم السبت، بعمليات قنص لمسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاعات عسير، وجيزان، ونجران جنوب غربي السعودية.

© REUTERS/ Khaled Abdullah غارات التحالف في اليمن تسفر عن مقتل 143 مدنيا خلال 6 أيام

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله" إن "وحدة القناصة في الجماعة قتلت اليوم السبت جنديين سعوديين في رقابة موقع سهوة بقطاع عسير، وقنصت جندياً ثالثاً في موقع قايم زبيد بقطاع جيزان، إضافة إلى قنص جندي رابع في موقع الهجلة بقطاع نجران".

وأضافت، أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعات عسكرية سعودية خلف مثلث العشة في نجران.

كما أشارت إلى أن مدفعية الحركة استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع المخروق الكبير، ومنفذ الخضراء بنجران، وقرية قوى بجيزان.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، وبين "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.