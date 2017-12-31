زيارة "تاريخية مهمة".. الملك سلمان يوجه دعوة لهذا الرئيس

تنتظر المملكة العربية السعودية زيارة رئاسية هي الأولى من نوعها، في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، يصل المملكة في يناير، في زيارة وصفتها وسائل الإعلام القبرصية بـ"التاريخية والمهمة"، كونها أول زيارة يقوم بها رئيس قبرصي للرياض.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن زيارة أناستاسياديس ستستغرق يومين، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى. وأضافت أنها تأتي استجابة لدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

© REUTERS/ SAUDI-HAJ/MILITARY PARADE أول قرار لابن سلمان بعد اجتماع أركان جيوش قطر وتركيا والسودان

وجدير بالذكر أن هناك نزاعًا مستمرًا حول جزيرة قبرص، بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، وهو نزاع سياسي بين دولتي تركيا واليونان، فهناك جمهورية قبرص الجنوبية (المعترف بها دوليًا) يسيطر عليها القبارصة اليونانيون، وهو أغنى من جمهورية قبرص الشمالية التركية التي يسيطر عليها القبارصة الأتراك (المعترف بها من تركيا فقط).

وكانت الخارجية التركية، أعربت عن رفضها لأعمال تنقيب عن النفط والغاز تجريها إدارة قبرص الرومية شرقي البحر المتوسط، في بيان، الجمعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "استمرار إدارة قبرص الرومية في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بشكل أحادي أمر غير مقبول".

وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، حق القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها، وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية بعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة من طرف واحد.