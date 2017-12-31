مقتل 4 جنود سعوديين في قطاع جيزان برصاص قناصة من "أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، مساء اليوم الأحد، إن "وحدة القنص في الجماعة قتلت اليوم الأحد، 4 جنود في الجيش السعودي بموقعي المعنق والكرس وقرية حامضة".

وأضافت أن مسلحي "أنصار الله" قنصوا أيضاً جنديين يمنيين في جبل سبحطل بقطاع عسير، فيما كانت مدفعية "أنصار الله" تقصف سلاح رشاش ثقيل عيار 12.7 في جبل سبحطل في الوقت الذي شن طيران التحالف 4 غارات على منطقة مجازة في عسير.