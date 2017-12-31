معارك "أنصار الله" و"قوات هادي" تزداد سخونة مع نهاية العام 2017

دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بـ"التحالف العربي"، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء وسط اليمن، بالتزامن مع مواجهات في محافظتي الجوف وتعز.

صنعاء — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها وزارة الإعلام، عن مصدر ميداني تأكيده سيطرة الجيش اليمني اليوم الأحد، على قريتي غول حجلان وحذية ومنطقة الجريب في مديرية ناطع، إثر معارك أسفرت عن مقتل سبعة من "أنصار الله" وأسر آخرين.

وأشار المصدر إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش اليمني وصلت المنطقة تمهيدا للتقدم إلى منطقة المنقطع.

في الأثناء، قال مصدر محلي لـوكالة "سبوتنيك"،

إن "معارك عنيفة بين قوات الرئيس هادي وأنصار الله شهدتها قريتا الشعرة والحازمية في مديرية الصومعة، بالتزامن مع صد الجيش اليمني هجوما على مواقع في عقبة ثرة الاستراتيجية في مديرية مكيراس".

من جهة أخرى، أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي "أنصار الله" شنوا ثلاث هجمات على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة عروق العبيد بمديرية المتون ومنطقة الغرفة في مديرية المصلوب ووادي شواق في مديرية الغيل.

وحسب المصدر، فقد خلفت الهجمات قتلى وجرحى وإعطاب آليتين.

على صعيد آخر، نفذ مسلحو "أنصار الله" هجوما وكمائن لإمدادات للجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضح المصدر، أن أنصار الله هاجموا مواقع لقوات الرئيس هادي غرب تبة حرزين في منطقة الهاملي بمديرية موزع، كما أعطبوا في كمائن مدرعتين و4 آليات وناقلة محملة بالأسلحة تابعة للجيش اليمني شمال منطقة يختل في مديرية المخا.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ"حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.