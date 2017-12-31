حزب "الليكود" يوافق بالأغلبية الساحقة على ضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل

صوت حزب "الليكود"، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، لصالح ضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل.

© AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY عباس يتحدى قرار ترامب... القدس عاصمة فلسطين الأبدية وثورتنا مستمرة

القدس — سبوتنيك . وأفادت صحيفة "هآرتز" بأن "حزب نتنياهو يصوت لصالح قرار يدعو إسرائيل لضم الضفة الغربية وزيادة المستوطنات".

وتابعت أن التصويت جاء "بالإجماع".

ووصفت حركة فتح تصويت حزب "الليكود" الإسرائيلي لضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل بأنه إعلان أحادي الجانب بإنهاء عملية السلام.

وقالت الحركة في بيان إن "تصويت مركز "الليكود" بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة إنهاء من جانب واحد لكل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام".