المبادرة الوطنية الفلسطينية: قرار الليكود ضم الضفة الغربية أنهى اتفاق أوسلو

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن قرار الليكود الذي اتخذ بالإجماع بضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل أنهى اتفاق أوسلو.

© AFP 2017/ ABBAS MOMANI حركة فتح: تصويت الليكود بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ينهي عملية السلام وأشار البرغوثي في تصريحات نقلتها وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية إلى أن قرار الليكود يعد ملزما لنتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بصفته رئيسا لحزب الليكود.





وأكد البرغوثي على أن الرد الفعلي والفوري لهذا القرار يجب أن يكون "إحالة مجرمي الاستيطان الاسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب".





وتابع بأن "النضال الفلسطيني دخل مرحلة جديدة تتطلب استراتيجية وطنية بديلة لما فشل وقائمة على إدراك اننا لسنا في مرحلة حل بل في مرحلة نضال وكفاح تتطلب التخلص نهائيا من اوهام أوسلو و المراهنة على المفاوضات الفاشلة، و تركز على هدف تغيير ميزان القوى عبر تعميق و توسيع المقاومة الشعبية و حركة المقاطعة و تحقيق الوحدة الوطنية ودعم صمود وبقاء الفلسطينيين في فلسطين".