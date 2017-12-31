هكذا وصف أمير قطر 2017

شارك الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير قطر العالم في احتفالات رأس السنة بتغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واصفا العام المنتهي بأنه عام "ثقيل".





ونصت التغريدة التي نشرها اليوم الأحد بمناسبة رأس السنة الجديدة: "نودع عاما ثقيلا على أمتنا ومنطقتنا.. ونستقبل عاما جديدا وكلي رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع.. و لقطر وشعبها المزيد من الرفعة والمنعة والازدهار."





واختتم الأمير القطري تغريدته بتهنئة الجميع، قائلا:"وكل عام وأنتم بخير".