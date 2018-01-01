أول تأثير لقرار رفع سعر البنزين على السعودية

هبطت البورصة السعودية اليوم الاثنين بعدما رفعت الحكومة الأسعار المحلية للبنزين بشكل حاد في خطوة ستساهم في خفض عجز الميزانية لكنها ستقلص أيضا القوة الشرائية للمستهلكين.

© Sputnik. Mikhail Mprdasov الكشف عن موعد رفع أسعار البنزين في السعودية

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة في تداول نشط مع انخفاض سهم دار الأركان للتطوير العقاري عشرة في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة. وصعد السهم بأكثر من المثلين في الربع الأخير من عام 2017.

وارتفع سهم السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، التي تدير حافلات وربما تستفيد إذا تقلص استخدام السيارات الخاصة بفعل ارتفاع أسعار البنزين، 3.6 في المئة، وهبط سهم بدجت السعودية لتأجير السيارات 2.6 في المئة.

كانت وزارة الطاقة لمحت بالفعل إلى أنها ستعلن في الربع الأول من هذا العام عن زيادة في أسعار البنزين، لكن تلك الزيادة جاءت في وقت مبكر عما توقعه البعض.

وتوقع البعض أن تنتظر السلطات حتى تقيم تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع خمسة في المئة اعتبارا من بداية العام، على الاستهلاك.

لكن الضريبة وزيادة أسعار البنزين معا ربما يؤثران على الاستهلاك بشكل كبير، على الرغم من تطبيق الرياض نظام تعويض نقدي لمساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود على تحمل ألم الإصلاحات.

وارتفع سعر البنزين أوكتين 91 إلى 1.37 ريال (37 سنتا) للتر من 0.75 ريال، بينما زاد البنزين أوكتين 95 إلى 2.04 ريال من 0.90 ريال. وبقيت أسعار وقود الديزل للشاحنات كما هي بدون تغيير. ولا تزال أسعار البنزين في المملكة بين أقل الأسعار في العالم.