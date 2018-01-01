الأردنيون ينجون من أعمال إرهابية في رأس السنة ليواجهوا ارتفاع أسعار مفاجئ

مرت احتفالات استقبال عام 2018 في ظل تشديدات أمنية، إلا أن ذلك لا يعني بالنسبة لكثير من الأردنيين أنها مرت بسلام، فقبل توديع 2017 بساعات، وبينما كان أردنيون يستعدون لارتياد حفلات رأس السنة التي تصل تذاكر حضور بعضها إلى 500 دولار أمريكي، أقر مجلس النواب قرارا برفع الأسعار.

عمان — سبوتنيك. وفي ظل استعدادات أمنية مشددة استقبل الأردنيون العام الجديد، وأثناء استعداد فنانين عرب لإحياء احتفالات استقبال العام الجديد في فنادق النجوم الخمس، والتي لا يمكن لسواد الشعب الأردني ارتيادها، كان مجلس النواب يناقش بسرعة كبيرة موازنة العام 2018.

وبحسب صحيفة الأنباط الأردنية، فإن مجلس النواب "لم يسجل إقرار الموازنة العامة للدولة في يوم واحد، منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989".

هذه المناقشة السريعة نتج عنها إقرار رفع أسعار الخبز وموجات غلاء مرافقة، مما يعني أن الأردنيين تلقوا هدية رأس السنة من حكومتهم ومجلس نوابهم، الذي لا يتوانى عن خطب ود الشارع، أثناء الانحياز إلى القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وكان وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي ترأس قبيل الأعياد اجتماعا لمجلس أمن محافظة العاصمة؛ لمناقشة أبرز التدابير الأمنية والإدارية التي اتخذتها محافظة العاصمة استعدادا لاحتفالات المملكة بأعياد الميلاد ورأس السنة.

© REUTERS/ Mohammed Salem فرحة منقوصة لدى الفلسطينيين في الميلاد وليلة رأس السنة

فيما قال الكاتب والصحفي الفني عمر حديدي لوكالة سبوتنيك "أحيا النجمان اللبنانيان؛ نجوى كرم ورامي عياش حفلا ناجحا في أحد أكبر الفنادق"، مضيفاً أن "تذاكر حفلة نجوى كرم كانت الأعلى سعرا هذا العام، وبلغت 500 دولار".

وأحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفل مشتركا مع الفنان السوري حسين الديك في أحد الفنادق، بينما أحيا الفنان الأردني هاني متواسي حفل ليلة رأس السنة، إلى جانب الفرقة الإسبانية "لويس آند ذي أميغوس".

وعلق حديدي على الحفلات عموماً بالقول "من غير الممكن في الأردن معرفة ما إذا كانت التذاكر بيعت أم لا؛ لأنه تتم أحيانا كثيرة دعوة شريحة واسعة مجانا، فلا يمكننا تحديد إذا ما بيعت تذاكر حفل الفنان في رأس السنة فعلا أم لا".