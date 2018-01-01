الجيش الإسرائيلي: قذيفة من قطاع غزة سقطت جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط "قذيفة" أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل بدون أن تسفر عن قتلى أو جرحى.

ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى لكن الإذاعة العامة قالت إن صاروخًا انفجر قرب بلدة إسرائيلية لم تحددها.





وقال افيخاي ادرعي المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي، على حسابه الرسمي "قبل قليل أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة وسقطت في الاراضي الاسرائيلية دون وقوع إصابات أو أضرار".

#عاجل قبل قليل أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع #غزة وسقطت في الاراضي الاسرائيلية دون وقوع اصابات او اضرار — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 1, 2018