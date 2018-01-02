بالفيديو... صحفي سعودي يكشف ما يفعله محمد بن سلمان بالعائلة المالكة

كشف الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يقوم حاليا بتقليص العائلة المالكة في السعودية.

وقال خاشقجي، في حوار مع قناة "التلفزيون العربي"، أمس الإثنين، إن بن سلمان "يعيد ترتيب البيت المالك السعودي"، معتبرا أن "هذا مفيد للملكة".

واعتبر الإعلامي المشهور أنه "لا توجد أهداف سياسية وراء الاعتقالات في السعودية وأكد أيضا غياب معلومات وفيرة حول ما يجري داخل فندق "ريتز كارلتون"، الذي يقيم فيه حاليا الأمراء المعتقلون، مبينا أن الأنباء المتداولة لا يمكن نفيها أو تأكيدها و"ما سرب للإعلام شائعات".

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي: الحكم في السعودية حُسم للأمير محمد بن سلمان، وقد يصدر قريبا قرارات جريئة بتقليص البيت الملكي السعودي.#حديث_خاص @JKhashoggi pic.twitter.com/aRS1feCTS8 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 1, 2018

وأوضح خاشقجي، أنه لا يوجد صراع على السلطة في السعودية، مؤكدا أن "الحكم في السعودية حسم للأمير محمد بن سلمان"، فيما كشف أنه "قد يصدر قريبا قرارات جريئة بتقليص البيت الملكي السعودي".

وأعرب الكاتب السعودي عن دعمه لهذه السياسية، موضحا أن "وجود 10 آلاف أمير في السعودية يتصرف كل واحد منهم كملك صغير يضر بالمملكة اقتصاديا ويشيع الفساد والتبعية بين آلاف المواطنين".

كما دعم خاشقجي حملة مكافحة الفساد، التي تجري في السعودية بقيادة ولي العهد، قائلا، "يجب أن نؤازر الأمير محمد بن سلمان في حربه على الفساد ويجب أن تقوم الصحافة بدورها في ذلك".

الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي: يجب أن نؤازر الأمير محمد بن سلمان في حربه على الفساد ويجب ان تقوم الصحافة بدورها في ذلك.@JKhashoggi pic.twitter.com/ynI9gcjOy7 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 1, 2018

ويرى خاشقجي رأي القائلين، إن مستقبل السعودية في خطر غير صحيح، مشيرا إلى أن الأوضاع في المملكة "مستقرة الآن ولديها الإمكانيات الكبيرة والدعم الشعبي للاستمرار في الإصلاحات"، مضيفا، "نعيش نهاية الدولة الرعوية في السعودية".