الجيش الإيراني يتوعد الدول الداعمة لـ"مثيري الشغب"

توعدت القوات الإيرانية المسلحة، ما اسمتهم الدول الداعمة لـ"مثيري الشغب" في البلاد.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA أول تعليق رسمي إسرائيلي على احتجاجات إيران وقال العميد مسعود جزائري، كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، أن إيران سترد بالمثل على الدول التي تدعم "مثيري الشغب" في البلاد.





وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية أن دعم أعلى مسؤول في الولايات المتحدة، أي الرئيس دونالد ترامب، "لمثيري الشغب بمعية عدد من الحكومات ووسائل الإعلام الاستكبارية"، ومنها شبكة "CNN" الأمريكية، "مؤشر لمخطط أمريكي لإثارة فتنة جديدة في إيران"، مؤكدا أن "أعداء الثورة الإسلامية لم يعد لهم سوى الهوان والفشل".





وأشار في تصريحاته إلى أن "حضور مختلف الأطياف المناهضة للثورة من بقايا أسرة بهلوي سيئة الصيت حتى زعيمة زمرة المنافقين (خلق الارهابية) ومجرمي داعش وأمثالهم في إطار مشروع الفتنة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، قد وضع أمام الرأي العام حجم ومستوى المعارضين للشعب والجمهورية الإسلامية".





وقال جزائري إن "المخططات الشيطانية والسخيفة لحكام أمريكا والصهيونية الدولية الأشرار ضد الثورة الإسلامية" تأتي بعد أن واجهت الولايات المتحدة في العام الماضي "عشرات أنواع المعارضات الشعبية لسياسات وإجراءات الحكومة الأمريكية"، متوقعا "استمرار موجة المعارضة والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الأمريكية الشريرة في العام الجديد أكثر مما سبق".





كما صرح كبير المتحدثين العسكريين بأنه "ومع مضي الوقت تزداد أمواج المناداة بالانفصال في الولايات المتحدة عن الحكومة المركزية"، وأضاف أن "الإجراءات الشريرة لأمريكا والصهيونية الدولية وأذناب الاستكبار ضد إيران الإسلامية المقتدرة والمقاومة المتنامية في المنطقة ستبوء بالهزيمة والفشل".





وشدد على أنه "من الطبيعي أن إيران ستستخدم في الوقت اللازم حقوق الرد بالمثل بما يجعلهم نادمين على فعلتهم".