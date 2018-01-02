مصر... مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار في مخزن غلال شمالي البلاد

لقي عامل حتفه وأصيب 9 آخرون، في "انفجار غباري"، في إحدى صوامع الغلال التابعة لشركة مطاحن ومخابز وسط الدلتا بطنطا، بمحافظة الغربية المصرية، وذلك أثناء قيام العمال بعمل صيانة فى سير نقل القمح.

© Sputnik. Andrei Stenin مقتل 3 ضباط وجندي مصري في انفجار عبوة ناسفة في مصر

ووفقا لصحف محلية مصرية فبعد معاينة أولية للحريق من قبل النيابة، تبين أن سبب الحريق المبدئى يرجع إلى انفجار حدث فى غرفة كهرباء التحكم في رفع الغلال، أثناء قيام العمال بعمل صيانة في سير نقل القمح.

وذكرت مصادر طبية نقل 9 مصابين إلى مستشفى "الجامعة" في طنطا، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.