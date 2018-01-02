الحشد الشعبي يصد هجوما لـ "داعش" قرب الحدود السورية ويقتل عددا منهم

أعلنت قوات الحشد الشعبي صد هجوم واسع شنه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش - المحظور في عدد من الدول بينها روسيا) على معبر حدودي مع سوريا، مؤكدة مقتل 18 من التنظيم الإرهابي.

© AFP 2017/ Ahmad al-Rubaye قوات الحشد الشعبي في العراق ترسل تعزيزات إلى الحدود السورية

القاهرة —. وذكر إعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن "اللواء 28 صد هجوما واسعا لتنظيم داعش الإجرامي على معبر تل صفوك الحدودي"، مؤكدا "مقتل 18 انتحاريا، وتفجير عجلتين مفخختين".

وأكد إعلام الحشد الشعبي أن "الهجوم حدث بأكثر من محور واستهداف عدة نقاط لقوات الحشد الشعبي".

وقال قائد عمليات اللواء الأول أبو حيدر النجار إن "قوات اللواء الأول و31 من الحشد الشعبي نفذت كمين محكما تمكنت خلاله من قتل 5 انغماسيين من داعش، حاولوا العبور باتجاه الحدود العراقية السورية على قاطع تل صفوك الحدودي".