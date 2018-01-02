التحالف العربي يقتل اثنين من قادة "أنصار الله"

قُتل اثنين من القادة الميدانيين في جماعة "أنصار الله" بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن، جراء قصف جوي لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH وزير الإعلام الجديد في حكومة صنعاء: الحلول العسكرية لن تنهي الحرب في اليمن

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر.نت"، إن "طيران التحالف شن 10 غارات على مديريتي ميدي وحرض، أسفرت إحداها في ميدي عن مقتل القياديين الميدانيين في "أنصار الله" مطهر شرف عبد القادر شرف الدين ومحمد عبد الله الكحلاني".

وأضاف "مقتل القياديين شرف الدين والكحلاني يأتي عقب مقتل مسؤول إمداد أنصار الله في ميدي وحرض حمزة الكحلاني بقصف جوي للتحالف على مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة".

وتعتبر جبهتي ميدي وحرض في حجة من أكثر الجبهات التي استنزفت عددا كبيرا من قيادات أنصار الله، وفقا لوسائل إعلامية.

وسقط 14 يمنياً الأحد الماضي بين قتيل وجريح بقصف طيران التحالف العربي منطقة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، وبين أنصار الله والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأسفر النزاع في اليمن عن سقوط 35 ألف شخص بين قتيل وجريح، حسبما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني.