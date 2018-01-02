القضاء التونسي يرفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية السابق الناجم الغرسلي

قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية السابق والسفير السابق لدى المغرب محمد الناجم الغرسلي.

© Sputnik. Mustafa Alkilany تونس.. 2017 عام الاستقرار الأمني وتعافي السياحة

تونس، — سبوتنيك . وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المجلس الأعلى للقضاء في تونس استجاب لطلب القضاء العسكري التونسي القاضي برفع الحصانة عن الغرسلي في إطار التحقيقات المتعلقة بملف "التآمر على أمن الدولة" والموقوف على ذمته كل من رجل الأعمال التونسي، شفيق الجراية، والقياديين الأمنيين البارزين عماد عاشور وصابر العجيلي".

جدير بالذكر أن الحكومة التونسية كانت قد أطلقت في أيار/مايو الماضي، حملة لمكافحة الفساد طالت عددا من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، وجرى تجميد أموالهم واعتقالهم وإحالتهم للقضاء العسكري بموجب قانون الطوارئ.

وبنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قررت النيابة العمومية في محكمة تونس وضع رجل الأعمال محمد الفقيه قيد الإقامة الجبرية، ومسؤول في وزارة التجارة ومدير مركزي ببنك خاص، بالإضافة إلى 12 شخصا من كبار الموظفين ببعض الإدارات العمومية، متورطين في شبكة لغسل أموال.

وخلال نفس الفترة أدانت محكمة تونسية رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الحر ورئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد.