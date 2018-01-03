زيارة قصيرة.. تفاصيل اجتماع أمير الكويت مع خليفة بن سلمان

قالت صحيفة السياسة الكويتية، إن "أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد أقام مأدبة غداء على شرف الأمير خليفة بن سلمان والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد".

وأضافت الصحيفة: "استقبل أمير الكويت، بقصر بيان ظهر أمس أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين والوفد المرافق لسموه وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد".

وبحسب الصحيفة، "تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الطيبة التي جسدت عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية راسخة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها".

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وكبار المسؤولين بالدولة.