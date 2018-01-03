تسجيل
16:19 03 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    مطار القاهرة الدولي

    خبير سياحي: "فعالية كبيرة" تنتظر أول رحلة روسية لمصر

    © Sputnik. ahmed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف الخبير السياحي عصام عبدالعزيز، أن هناك استعدادات تجري على قدم وساق الآن، لتنظيم استقبال كبير جدا لأول رحلة طيران من موسكو إلى القاهرة في شهر فبراير/ شباط المقبل، كنوع من الاحتفال بعودة الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.

    وقال عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني 2018، إن الاستقبال الحافل يتم تنظيمه الآن بمبادرة من مجموعة كبيرة من العاملين في مجال السياحة، وأيضاً عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العام.

    وأضاف الخبير السياحي "يتم التواصل في الوقت الحالي مع عدد كبير من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى بعض الحركات الشبابية، مثل الكشافة والجوالة والحركات النسائية، من أجل تنسيق وتنظيم الاستقبال بشكل يكون مشرفاً، ويمثل مصر بصورة محترمة".

    وتابع "نتواصل أيضاً مع عدد من الحركات والأحزاب السياسية الداعمة للدولة المصرية، للمشاركة في الاستقبال الذي سيتضمن احتفالاً بمطار القاهرة، سنحصل على التصاريح الخاصة به بالطبع من الجهات المختصة في المطار ووزارة الطيران المدني".

    شرم الشيخ
    © REUTERS/ Asmaa Waguih
    برلماني مصري عن عودة السياحة الروسية: فرص عمل واقتصاد قوي

    ولفت عبدالعزيز إلى أن هناك مقترحاً بالتواصل مع جهات معينة في الحكومة لدعم هذه الفعالية، بهدف وجود تنسيق كامل بين جميع الجهات لإنجاح الحدث، ولكن محاولة التواصل مع الجهات الرسمية سوف تكون في النهاية، لتقديم خطة كاملة نطالب الدولة برعايتها.

    وأوضح أن الرحلات الجوية الأولى لن تحمل على متنها السياح الروس، والجميع يدركون هذا، ولكن هناك تفاؤل بأن يصل إلى مصر، خلال 2018، نحو 3 ملايين سائح روسي، لذلك فإن الأمر يستحق أن نبذل جهوداً جيدة للدعاية لأنفسنا، وإيصال رسالة بأن المصريين يحتفون بالروس.

    وأكد أن وجود السياحة الروسية في مصر قد يعوض الكثير من الأزمات الاقتصادية التي لحقت بالقطاع السياحي بعد حادث الطائرة الروسية عام 2015، والحركات السياسية قبل هذا العام، والتي تسببت في خسائر كبيرة للقطاع، وبالتالي للاقتصاد.

    وأشار إلى أن هناك حاجة إلى أن تنظم الدولة حملات دعائية، للدعاية للأثار المصرية والمنتجعات والسواحل والشواطئ والسياحة العلاجية، فهي من أهم عوامل الجذب على مستوى العالم، وهي كذلك أسباب مباشرة للحصول على العملة الصعبة.

    ووقع وزيرا الطيران المدني المصري والنقل الروسي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017 الماضي، بروتوكول عودة رحلات الطيران بين كل من مصر وروسيا، بعد أيام من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر.

    وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا، بعد استهداف إرهابيون لطائرة تقل ركاباً روس، فوق محافظة شمال سيناء المصرية، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ما أدى لمقتل 290 مواطن روسي.

    انظر أيضا:

    عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد انقطاع سنتين
    مصر... خبراء يطالبون بدعم قطاع السياحة قبل عودة السائحين الروس
    هل أصبحت مصر جاهزة لاستقبال السياحة الروسية من جديد؟
    رئيس دائرة السياحة المصرية: هناك عمل مكثف على استئناف الرحلات السياحية بين مصر وروسيا
    رئيس جمعية الاستثمار السياحي في البحر الأحمر: عودة السياحة الروسية إلى مصر قريبا
    "حرق الأسعار"...خطر يهدد السياحة في مصر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, عودة الطيران الروسي لمصر, روسيا, مصر, العالم العربي, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك