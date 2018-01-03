تسجيل
17:21 03 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض، السعودية 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    عودة السفير.. السعودية تتجاوز الأزمة الدبلوماسية مع لبنان

    © AP Photo/ Saudi Press Agency
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21

    قدّم السفير السعودي الجديد في لبنان، وليد اليعقوبي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مؤشر على انتهاء أزمة دبلوماسية متجددة بين البلدين.

    بيروت — سبوتنيك. وكان السفير اليعقوبي قدّم أمس نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قبل أن يقوم بتقديمها صباح اليوم إلى رئيس الجمهورية.

    ويخلف اليعقوبي في منصبه السفير علي عواض العسيري، الذي أحيل إلى التقاعد في آب/أغسطس 2016، ليتولى مهامه الدبلوماسي وليد البخاري، بصفة القائم بأعمال السفارة.
    الحريري وبن سلمان
    © AP Photo/ Dalati Nohra Lebanese Official Government
    سيناريو خطير يهدد لبنان ومطالب بسرعة التحرك...هل تفعلها السعودية
    وشغل اليعقوبي في السابق منصب مساعد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، كما عمل بصفته الدبلوماسية في السفارة السعودية في بيروت.
    وكان السفير اليعقوبي وصل إلى لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن الدوائر البروتوكولية في وزارة الخارجية والقصر الجمهوري لم تحدّدا له مواعيد لتقديم أوراق اعتماده الرسمية.
    وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ السبب في ذلك يعود إلى أن السعودية أخّرت اعتماد سفير لبنان المعيّن لدى السعودية منذ أيلول/سبتمبر الماضي فوزي كبارة، وهو عضو في "تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من دون أن تكشف عن أسباب هذا التأخير.
    وتشهد العلاقات اللبنانية السعودية توترًا حادًا على خلفية التوتر الإقليمي بين المملكة وإيران.
    لكن تلك العلاقات شهدت تحسّناً مطلع العام الماضي، بعد زيارة رسمية قام بها الرئيس عون بعد انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر 2016.
    ولكنّ الصراع الإيراني-السعودي، والتصعيد الكلامي المتبادل بين السعودية و"حزب الله"، فرض نفسه مجدداً على العلاقات الثنائية، التي شهدت أزمة خطيرة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين سافر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بشكل مفاجئ إلى الرياض، ليعلن من هناك استقالته.
    واتهمت السلطات اللبنانية صراحة السعودية بوضع الحريري قيد الإقامة الجبرية، في ظروف ما زالت ملابساتها غامضة، قبل أن تسفر ضغوط دولية في عودته إلى لبنان، بعد فترة قصيرة أمضاها في باريس.

    انظر أيضا:

    الأمم المتحدة تعلن أسباب تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان
    خريطة لبنان - توزع القوى السياسية والمسلحة
    ناشطون ينظمون وقفة في لبنان حدادا على مقتل 4 سيدات
    مساهمة روسية في تمويل برنامج لـ"اليونسيف" يتعلق باللاجئين السوريين في لبنان
    الكلمات الدلالية:
    أزمة دبلوماسية, أخبار لبنان, أخبار السعودية, استقالة الحريري, الحكومة اللبنانية, رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, لبنان, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك