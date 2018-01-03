اليمن: قوات هادي تتقدم في الحديدة بعد معارك عنيفة مع "أنصار الله"

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، تقدماً خلال معارك وصفت بالعنيفة مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غرب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن قوات الرئيس هادي استكملت، اليوم الأربعاء، "السيطرة على قرية السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوب مديرية حيس، وإن التقدم مستمر باتجاه مركز المديرية، وسط معارك عنيفة تكبد خلالها مسلحو "أنصار الله" قتلى وجرحى وتم إعطاب آليات لهم".

وأضاف المركز، أن "وحدات أخرى من الجيش اليمني تنفذ عملية تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين مديريتي الخوخة وحيس، التي يتخذها مسلحو "أنصار الله" نقطة انطلاق لشن هجمات على القوات الحكومية وإمداداتهم".

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، وبين "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.