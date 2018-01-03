اليمن: قوات هادي تتقدم في الحديدة بعد معارك عنيفة مع "أنصار الله"

وأضاف المركز، أن "وحدات أخرى من الجيش اليمني تنفذ عملية تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين مديريتي الخوخة وحيس، التي يتخذها مسلحو "أنصار الله" نقطة انطلاق لشن هجمات على القوات الحكومية وإمداداتهم".
ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، وبين "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.
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