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00:31 04 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أنصار الله

    اليمن: احتدام المعارك ووسائل إعلام سعودية تؤكد مقتل ضابط و7 جنود

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
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    دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي "أنصار الله" في محافظة البيضاء بالتزامن مع مواجهات أخرى في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    ميليشيات موالية لعبدربه منصور هادي
    © AP Photo/ Yassir Hassan
    اليمن: قوات هادي تتقدم في الحديدة بعد معارك عنيفة مع "أنصار الله"
    صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" هاجموا اليوم الأربعاء، مواقع للجيش اليمني في منطقة لجردي بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن.

    وأوضح المصدر، أن مواجهات اندلعت عقب الهجوم الذي تزامن مع قصف مدفعي لمسلحي "أنصار الله" على منطقتي الأجردي وذي تويلق في الزاهر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين وإعطاب آلية للجيش اليمني.

    وأضاف، أن قوات الرئيس هادي شنت هجوماً على مواقع لـ"أنصار الله" باتجاه موقع القرن في قيفة بمديرية القريشية، وأن مسلحي "أنصار الله" تصدوا له عقب مواجهات ألحقت خسائر.

    في الأثناء، قال الجيش اليمني أنه كبد "أنصار الله" في محافظة البيضاء خسائر بعمليات نوعية لقواته.

    وأشار موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت" أن قتلى وجرحى من مسلحي "أنصار الله" سقطوا وأعُطبت آلية بهجوم لقوات الرئيس هادي على مواقع في عرقوب العقلة بجبهة الحازمية في مديرية الصومعة.

    ولفت إلى أن الجيش اليمني نفذ هجوماً على مواقع "أنصار الله" في الحبج ولجردي والجماجم في جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر، بالتزامن مع هجوم آخر على موقع القرن في منطقة المستحيلة بمديرية القريشية، خلفا عدداَ من القتلى والجرحى في صفوف مسلحي "أنصار الله" وتم إعطاب مدرعة نوع BMB وإحراق خيامهم واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

    إلى ذلك، تواصلت المواجهات بين قوات الرئيس هادي و"أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    ووفقاً لمصدر وزارة الدفاع في صنعاء، فإن مسلحي "أنصار الله" هاجموا مواقع للجيش اليمني غرب مديرية الغيل وفي معسكر السلان بمديرية المصلوب.

    في السياق، استهدف طيران التحالف بـ 6 غارات أطراف منطقة المهاشمة والخنجر في مديرية خب والشعف.

    وتعرضت محافظة الحديدة غرب اليمن، إلى 6 غارات لطيران التحالف على مديريتي باجل وزبيد، وغارتين على مديرية الجراحي.

    وشن طيران التحالف 4 غارات على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

    وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الأخرى إلى غارتين لطيران التحالف على منطقتي الصوح وأضيق في مديرية كتاف، كما استهدفت غارة جوية للتحالف شاحنة في الطريق العام بمنطقة الخفجي في مديرية سحار.

    وجدد طيران التحالف قصف العاصمة صنعاء بغارتين على جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب العاصمة.

    كما استهدف طيران التحالف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

    وعلى صعيد مستجدات المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، أبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في محافظة صعدة بأن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بالمدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع المخروق وفي رقابة السديس بقطاع نجران.

    وحسب المصدر، أدى القصف المدفعي إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين، مشيراً إلى أن طيران التحالف شن 4 غارات على مجازة والربوعة في قطاع عسير، كما قصف طيران التحالف بغارة موقع الطلعة في نجران.

    واعترفت وسائل إعلام سعودية بمقتل ضابط في الجيش السعودي و7 جنود خلال مواجهات مع مسلحي "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية، وهم: النقيب بدر المهيدب، الوكيل الرقيب احمد بن محمد غازي الغزوي، الرقيب الأول عبيد بن عايد العصيمي، العريف ضيف الله غازي عبيد السبيعي العنزي، العريف عايض بن معيض القحطاني، العريف ماجد بن موسى حسن موكلي، الجندي الأول حسين بن حسن هزازي، الجندي زاهر بن مسلم الراوضين العطوي.    

    انظر أيضا:

    "أنصار الله": 45 صاروخا إلى العمق السعودي والإماراتي
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    الجيش اليمني يسيطر على موقع تبة مالك من قبضة "أنصار الله" في محافظة تعز
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب في اليمن, قوات الرئيس هادي, اليمن
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