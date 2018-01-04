الجزائر تجلي 40 مهاجرا سريا من رعاياها بإسبانيا

وصل 40 مهاجرا جزائريا إلى الجزائر بعدما تم إجلائهم من إسبانيا، بعد أسبوعين من احتجازهم في أحد مراكز الاعتقال في منطقة أرشيدونا إسبانيا بسبب الهجرة السرية.

© AFP 2017/ Farouk Batiche الجزائر تطلب إيضاحات من إسبانيا بشأن مقتل أحد رعاياها

الجزائر — سبوتنيك. ووصل اليوم الأربعاء 40 مهاجرا إلى ميناء وهران غربي الجزائر، على متن باخرة لنقل المسافرين، على الخط البحري الرابط بين وهران الجزائرية وألميريا الإسبانية، بعدما قضوا 16 يوما في الاعتقال منذ 17 ديمسبر/ كانون أول الماضي، بعد أعقاب وصولهم عبر قوارب الهجرة السرية الى السواحل الإسبانية.

وتعد هذه الدفعة الرابعة من المهاجرين السريين الجزائريين الذين تم ترحيلهم من إسبانيا الى الجزائر بالتنسيق مع الحكومة الإسبانية، والذين بلغ عددهم 160 مهاجرا، وأعلنت السلطات الجزائرية أن عملية إجلاء المهاجرين هذه ستتبعها عمليات إجلاء مماثلة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكان هؤلاء المهاجرون قد غادروا الجزائر ليلة 16 إلى 17 ديسمبر الماضي، إنطلاقا من إحدى شواطئ ولاية مستغانم غربي الجزائر، قبل أن يتم اعتراضهم من قبل حرس السواحل الإسبانية في عرض البحر، داخل المياه الإقليمية الإسبانية.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة الوطنية لمنع التعذيب الإسبانية فان عدد المهاجرين السريين الجزائريين الذين أعيدوا منذ العام الماضي إلى الجزائر، بلغ 868 مهاجرا جزائريا، كانوا قد قاموا برحلات هجرة سرية الى إسبانيا على متن 86 قاربا.