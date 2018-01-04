أول تعليق لطارق صالح بعد مزاعم وجوده في أبوظبي

أعلن طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، 4 يناير/ كانون الثاني، أنه ما يزال على قيد الحياة، بعد شهر على تأكيد مقتله برفقة عمه برصاص جماعة "أنصار الله" في صنعاء، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعلّق طارق على تغريدة كتبها الصحفي في الرئاسة اليمنية "مختار الرحبي"، تحدث فيها الأخير عن لجوء طارق إلى قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، بعد فراره من صنعاء، وذلك وفقا لصحيفة "العرب".

وقال الرحبي "طارق محمد عبد الله صالح مكث عشرة أيام في مقر قوات الإمارات في عدن، ومنها غادر إلى أبوظبي، وهذه معلومات أنا مسؤول عنها".

طارق محمد عبدالله صالح مكث عشرة ايام في مقر قوات الامارات في عدن ومنها غادر الى ابوظبي هذه معلومات انا مسؤول عنها ويوم امس أعلن شقيقة يحيي محمد عبدالله صالح انه في مكان آمن حين تاكد من وصولة الى دولة الإمارات pic.twitter.com/Sv1OfomuZi — مختار الرحبي (@alrahbi5) ٣ يناير، ٢٠١٨

لكن طارق صالح علق عليه، ورد بـ"جدتك"، "وهي كلمة تأتي في سياق التهكم والنفي، استخدمها أنصار الرئيس اليمني السابق، في بداية المواجهات ضد أنصار الله، حيث كان قادة "أنصار الله" يتحدثون عن انتصارات ضد قوات صالح، بينما كان طارق صالح يرد عليهم "جدتك".

جدتك — طارق محمد صالح (@tarikyemen) January 4, 2018

وقاد طارق صالح، القوات الموالية لعمه، في المعارك العنيفة، ضد "أنصار الله"، جنوبي العاصمة صنعاء، والتي انتهت بمقتل صالح والعشرات من الموالين له، بالإضافة إلى مقتل الأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، وتحدثت تقارير حينها على أن طارق قُـتل أيضاً برصاص "أنصار الله".

وكانت وكالة "خبر" للأنباء اليمينة، نشرت صورة للعميد طارق صالح، قال عنها نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها التقطت له مؤخرًا، وتؤكد أنه على قيد الحياة.