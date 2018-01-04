وفد إقليم كردستان يصل بغداد

أعلن النائب عن التحالف الكردستاني، أحمد حمه، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، 4 يناير/كانون الأول، وصول الوفد السياسي الكردي إلى بغداد منذ ساعات، وسيلتقي برئيس الوزراء، في الواحدة ظهرا ً.

وكشف حمه، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أن الوفد مشكل من ثلاث كيانات سياسية كردية هي: حزب حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة.

وعن الملفات التي يحملها الوفد، أكد النائب عن التحالف الكردستاني، أنها تركز على حل الأزمة القائمة بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان، والمباحثات لحل المشاكل العالقة، ومسألة الانتخابات والتحالفات المستقبلية، وتشكيل الحكومة، والديمقراطية، والعلاقة الكردية العربية.الجدير بالذكر، أن الأزمة قائمة بين بغداد وإقليم كردستان منذ إجراء الأخير استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، الأمر الذي أغضب بغداد ودفع إلى تحرك عسكري في استعادة مناطق متنازع عليها دستوريا بين الجانبين في شمال البلاد.

وتتضمن الأزمة مشاكل عدة على رأسها، إدارة المناطق المسماة "متنازع عليها" وفق المادة 140 من الدستور، وأبرزها كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطياً، بالإضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية، ومستحقات قوات البيشمركة والموظفين في الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية.