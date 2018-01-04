"حماس" مدعوة لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وتدرس المشاركة

أعلنت حركة "حماس" عن تلقيها دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لحضور الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني الذي يعقد في مدينة رام الله تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

رام الله — سبوتنيك . وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" حسام بدران في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، "نقدر هذه الدعوة و ونؤكد حرصنا على دعم كل جهد جمعي ينصب في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها وسندرس المشاركة في هذا الاجتماع وسنعلن القرار النهائي بعد انتهاء المشاورات".

وأكد بدران أن "حركة "حماس" ستعمل مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة على التصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية على كل صعيد".

وأضاف، "نرى ضرورة العمل ضمن إجراءات حقيقية تعيد الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني وتوفر له آليات تفعيل تقود لتعزيز الشراكة الوطنية".

يذكر أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن عن موعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني يومي الرابع والخامس عشر من الشهر الجاري في مدينة رام الله لبحث خطوات الرد على إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل ولأخذ قرارات تتناسب مع المرحلة المقبلة والخطوات المستقبلية للقيادة الفلسطينية في وقت أعلن فيه الزعنون عن توجيه دعوات للفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".