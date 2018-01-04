الأردن: حروب المنطقة تفرض على الجيش الأردني حالة تأهب لسنوات

كما أكد على أن "الأردن يؤمن بأن الحرب على الإرهاب يكون من خلال استراتيجية شمولية تأخذ بالاعتبار محاربته عسكريا وأيديولوجيا".
وجاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس وزيرة الدفاع الهولندية آنك بيلفيد والوفد المرافق وبحضور سفيرة مملكة هولندا في عمان باربرا يوزياس.
وبحث الجانبان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك سيما في مجال التعاون الدفاعي إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد الملقي أن
"إيحاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون هي الضمانة لاستقرار المنطقة وعدم ظهور حركات إرهابية جديدة كون ذلك سيؤدي إلى معالجة أسباب الإرهاب وليس الأعراض التي تنتج عنه".
من جهتها أكدت وزيرة الدفاع الهولندية "تقدير بلادها للدور الذي يقوم به الأردن في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأشارت إلى "تقدير بلادها للدور والجهود التي يبذلها الأردن للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية واستقبال اللاجئين، مشيرة إلى المساعدات التي قدمتها هولندا للأردن لمساعدته في تحمل أعباء اللجوء السوري ودعم المجتمعات المستضيفة".
وقامت هولندا في الفترة الماضية ببيع طائرات من نوع إف — 16 لسلاح الجو الأردني، وذلك رغم تخوف الجانب الهولندي من استخدام الطائرات في الحرب على اليمن كون الأردن جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
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