ارتفاع الدخل السياحي في الأردن لعام 2017

أعلنت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب أن الدخل السياحي ارتفع في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017 بنسبة 12.8% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، مؤكدة تحقيق القطاع السياحي الأردني للعديد من المؤشرات الإيجابية.

عمان- سبوتنيك . وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة السياحة الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أشارت عناب إلى أن "القطاع السياحي الأردني قد حقق العديد من المؤشرات الإيجابية والمشجعة خلال عام 2017 مقارنة مع العام 2016 نتيجة لمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة".

وأضافت أن "الدخل السياحي ارتفع بنسبة 12.8% خلال الفترة من شهر كانون الثاني/ يناير ولنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليحقق 2.988 مليار دينار في حين بلغ الدخل السياحي 2 مليار و649 مليون و400 ألف دينار وذلك خلال نفس الفترة من العام 2016".

وبينت عناب أن "عدد سياح المبيت قد ارتفع خلال العام 2017 بنسبة 9.3% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد سياح المبيت من غالبية الدول، فقد ارتفع عدد سياح المبيت من الدول الآسيوية والباسيفيك بنسبة 30.6%، ومن الدول الأوروبية بنسبة 14.2% وسياح الدول العربية بنسبة 5.9% والدول الإفريقية بنسبة 27.9% والدول الأميركية بنسبة 13.2%، ودول الخليج العربي بنسبة 3.7%.

وأكدت عناب على أن "هذه المؤشرات قد عكست حالة الاستقرار التي تتمتع بها المملكة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي من القطاعين العام والخاص لزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة وإطالة مدة إقامتهم في الأردن"، متوقعة أن "تستمر المؤشرات السياحية الإيجابية بالارتفاع خلال العام الحالي 2018 نظرا لقيام الوزارة باتخاذ عدة إجراءات".