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    الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين

    مقتل وإصابة 16 شخصا في مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله"

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
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    قتل وأصيب 16 شخصا خلال مواجهات بين قوات الجيش اليمني، المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظتي تعز والبيضاء باليمن.

    اليمن
    © AFP 2017/ Abdo Hyder
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    صنعاء — سوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت"، إن 5 من مسلحي "أنصار الله" لقوا مصرعهم اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، وأصيب آخرون بمواجهات عنيفة في منطقة القحيفة بمديرية مقبنة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    وأضاف، أن "مدفعية الجيش اليمني قصفت تجمعاً للحوثيين شرق مقبنة ما أدى إلى مصرع 3 منهم وجرح 4 آخرين"، مشيراً، إلى "تصاعد المواجهات بين الجيش اليمني ومسلحي "أنصار الله" في منطقتي البركنة والنبيع، تخللها قصف مدفعي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وإعطاب آليات تابعة لهم".

    في سياق متصل، نجا مدير مستشفى المخا العام، الدكتور منصور محمد الهدياني من كمين لمسلحي "أنصار الله" في قرية الرويس شمال منطقة يختل في مديرية المخا قادماً من مديرية الخوخة في الحديدة على متن الإسعاف.

    وحسب مصدر محلي، فقد أصيب الطبيب الهدياني الذي يعمل أيضاً مشرفاً على الفريق الطبي للهلال الأحمر الإماراتي، جراء إطلاق مسلحي "أنصار الله" النار على الإسعاف، فيما شنت قوات الرئيس هادي هجوماً على مواقع لمسلحي "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

    ووفقاً لـ"26 سبتمبرنت" نفذ الجيش اليمني هجوماً على مواقع للحوثيين في جبل جميدة في منطقة قيفة بمديرية القريشية، دارت على إثره اشتباكات عنيفة خلفت قتلى وجرحى.

    وكان القيادي في "أنصار الله" نضال المقداد وعدد من مرافقيه لقوا مصرعهم خلال معارك مع الجيش اليمني في محافظة البيضاء.

    وقصف طيران التحالف بغارتين إدارة أمن مديرية ناطع تسببتا في وقوع قتلى وجرحى من مسلحي "أنصار الله"، حسب مصدر محلي.

    على صعيد آخر، قُتل 4 من قوات الرئيس هادي بينهم خبير متفجرات بانفجار لغم أرضي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

    وذكر مصدر محلي في محافظة شبوة لـ"سبوتنيك" أن لغماً زرعه انفجر بفريق لنزع الألغام في مديرية عسيلان، ما أدى إلى مصرع 4 هم: القيادي الميداني سالم بن علي الحارثي، وناجي بن أحمد لقصم الحارثي شقيق قائد جبهة وادي بيحان، وخبير المتفجرات عبدالكريم صالح عبدالله العقيلي، وركن الدائرة الفنية صالح عبدالقادر بن سليم.

    في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، سقط 4 من قوات الرئيس هادي بين قتيل وجريح بكمين نصبه مسلحو "أنصار الله" لآليتهم في منطقة المشجح بمديرية صرواح في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وشن طيران التحالف غارتين على وادي الربيعة والمطار في مديرية صرواح غمأربررب.

    وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، أصيب طفل جراء قصف مدفعي للقوات السعودية على مديرية رازح، وشن طيران التحالف غارة على مديرية الظاهر، واستهدف بأخرى منطقة باب نجران في مدينة صعدة.

    وتعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية هي الأخرى إلى 5 غارات لطيران التحالف على منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف.

    أما بشأن المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، قال مصدر عسكري في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك" إن مسلحي "أنصار الله" إن مسلحي "أنصار الله" أحرقوا بقذائف المدفعية مخزن أسلحة للجيش السعودي في موقع المخروق بقطاع نجران.

    كما قصفت مدفعية الحوثيين تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في رقابة الخشباء قبالة منفذ الخضراء بذات القطاع، واستهدف مسلحو "أنصار الله" بقذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين خلف جبل سبحطل وفي مدينة الربوعة بقطاع عسير، وفي موقع رأس الحبرة بجيزان.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    معدات عسكرية, إصابة, مقتل, جماعة أنصار الله الحوثي, الجيش اليمني, محافظة شبوة, صعدة, اليمن
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