الأمم المتحدة تتبنى إعادة إعمار بناية قائممقامية الرمادي

أفادت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن المباشرة بإعادة أعمار بناية قائممقامية الرمادي على نفقة الأمم المتحدة.

وقال مدير إعلام ديون المحافظة محمد حمود في حديث لقناة "السومرية نيوز"، انه "تمت المباشرة بإعادة إعمار وبناء قائممقامية الرمادي في وسط المدينة بتمويل من منظمة undp، التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل بالتنسيق مع حكومة الأنبار المحلية".

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وأضاف حمود، إن "البناية تعرضت إلى تدمير كامل جراء العمليات العسكرية والإرهابية التي شهدتها مدينة الرمادي عام 2015".

يشار إلى أن القوات الأمنية تسيطر على المناطق المحررة غربي الأنبار، فيما تواصل تلك القوات تطهير المناطق الصحراوية بدءا من شمال غرب راوه وصولا إلى شمال غرب القائم وجنوب شرق القائم وحتى الرطبة.

يذكر أن البنى التحتية للدوائر الحكومية والخدمات بالرمادي تعرضت إلى دمار وخراب بعد تفجيرها من قبل "داعش" والعمليات العسكرية التي رافقت تحرير المدينة عام 2015.