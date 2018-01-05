إصابة رئيس أركان الجيش اليمني بانفجار لغم بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية

أصيب رئيس أركان الجيش اليمني، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، بانفجار في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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وقال مصدر عسكري لوكالة " سبوتنيك " إن رئيس أركان الجيش اليمني أصيب في انفجار وقع بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأوضح "أصيب رئيس أركان الجيش اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي بانفجار لغم في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف".

وتابع المصدر أن العقيلي "تعرض اليوم الجمعة لإصابة في يده جراء لغم أرضي انفجر بسيارته ومعه محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي الذي نجا من الانفجار، خلال تفقدهم مواقع سيطرت عليها قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي مؤخرا".

وذكر المصدر أنه "تم نقل اللواء العقيلي إلى المستشفى لتلقي العلاج"، لافتا إلى أن "مسلحي جماعة أنصار الله شنوا اليوم هجومين واسعين في مديريتي خب والشعف والمتون، وأن معارك عنيفة تدور منذ ساعات".