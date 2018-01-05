الجيش اليمني يؤكد إصابة رئيس هيئة أركانه

مؤكدا أن الانفجار أسفر عن إصابة طفيفة لرئيس هيئة الأركان وأنه نقل إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.
هذا وكان قد صرح مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن رئيس أركان الجيش اليمني أصيب، اليوم ، في انفجار لغم قرب الحدود مع السعودية.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي "حركة أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم.
وقد ازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.
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