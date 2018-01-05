الجيش اليمني يؤكد إصابة رئيس هيئة أركانه

أكد الجيش اليمني تعرض رئيس هيئة أركانه لإصابة "طفيفة" جراء انفجار لغم أرضي أثناء مرور موكبه في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

© REUTERS/ Fawaz Salman إصابة رئيس أركان الجيش اليمني بانفجار لغم بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية

صنعاء — سبوتنيك . وأوضح موقع الجيش "26 سبتمبرنت"، أن لغما أرضيا انفجر، اليوم الجمعة، أثناء مرور موكب اللواء الركن طاهر العقيلي، ومعه محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، قائد لواء النصر ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد الولي والعميد علي الهدي قائد اللواء 101 مشاة والعميد الركن طيار فيصل الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة، في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف.

مؤكدا أن الانفجار أسفر عن إصابة طفيفة لرئيس هيئة الأركان وأنه نقل إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

هذا وكان قد صرح مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن رئيس أركان الجيش اليمني أصيب، اليوم ، في انفجار لغم قرب الحدود مع السعودية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي "حركة أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم.

وقد ازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.