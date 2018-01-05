الأسد يوجه وفدا حكوميا عريضا لزيارة حلب والوقوف على الواقع الاقتصادي والخدمي

بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد بدأ وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء السوري المهندس عماد خميس، اليوم الجمعة، زيارة الى محافظة حلب بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي والخدمي فيها.

ويبدأ الوفد الحكومي الذي يضم ستة عشر وزيرا أول اجتماعاته مساء اليوم في مبنى محافظة حلب للاطلاع على مشروع تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

وسيقوم الوفد بجولات ميدانية على المدينة الصناعية بالشيخ نجار والمناطق الصناعية وعدد من مشاريع الري وصوامع الحبوب ومشاريع السكن الشبابي ومنشآت القطاع العام والخاص التي عادت للعمل والإنتاج.

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع الصناعيين والتجار لبحث الواقع الاقتصادي وسبل النهوض به وتأمين مستلزمات الإنتاج إلى جانب اجتماعات خدمية وتنموية وبحث المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب.

ويضم الوفد وزراء الأشغال العامة والإسكان والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء والموارد المائية والزراعة والنفط والثروة المعدنية والمالية والتعليم العالي ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وفي بداية كانون الثاني/ يناير العام الماضي زار وفد حكومي برئاسة المهندس خميس محافظة حلب تتويجا لانتصارات الجيش العربي السوري فيها، والوقوف على كل ما هو مطلوب للمحافظة والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي في المدينة.