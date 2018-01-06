محلل سياسي سعودي: هذه أسباب اجتماع اللجنة السداسية حول القدس في الأردن

قال الدكتور خالد باطرفي، المحلل السياسي السعودي، إن الهدف من اجتمعات اللجنة السداسية حول القدس في الأردن، هو تفعيل القضية على المستوى الدولي.

© AFP 2017/ ABBAS MOMANI الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية لترامب: القدس ليست للبيع

ولفت باطرفي، في تصريح لـ" سبوتنيك "، اليوم السبت 6 يناير / كانون الثاني، إلى أن الاجتماعات تسعى إلى الاستفادة من موقف الأمم المتحدة ورفض 128 للقرار الأمريكي بشأن القدس.

وتابع: "المفترض الآن أن يتم تفعيل ما تحقق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، واللجوء لكل المنظمات الدولية، التي لها علاقة بالقضية بشكل أو بآخر"، مشيرا إلى أهمية أن تستفيد فلسطين من هذا الزخم بالاعتراف بها كدولة وعاصمتها القدس الشرقية".

واستطرد المحلل السياسي السعودي: "أتوقع مزيدا من التنسيق بين الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، لخلق كتلة ضغط تدعم الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس وعزل إسرائيل وأمريكا دبلوماسيا".

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر / كانون الأول الماضي، وطلب من وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل سفارة واشنطن إليها.



