خبير سعودي يعلق على توقيف 11 أميرا سعوديا

وتابع موضحاً "لدينا في المملكة، عندما يكون لديك عدم تفهم لأمر ما، فتستطيع مقابلة المسؤول عن هذا الموضوع، وتقديم احتجاج بشكل قانوني".
وأضاف، "لا يجوز التظاهر أو الاحتجاج بهذا الشكل… الجميع في المملكة أصبحوا متساوين في الحقوق والواجبات، ولابد أن يفهم الجميع معنى المساواة"، لافتاً إلى أنه "لن يبق أحد في الدولة لا يدفع فاتورة الكهرباء عن استخدامه الشخصي.
وكانت صحيفة سعودية نشرت، اليوم، خبراً حول إلقاء "كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي السعودي" القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم، حيث صدر أمر بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن "الحاير" تمهيداً لمحاكمتهم.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر، أن 11 أميراً قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي، الذي نص "على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء"، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.
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