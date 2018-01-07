إيران تكشف مصير ديبلوماسييها المختطفين في بيروت

أعلن مستشار قائد القوات المسلحة في إيران العميد حسين دهقان، أمس السبت، عبر قناة "الميادين" عن مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المخطوفين في بيروت عام 1982.

وقال دهقان" لدينا معلومات تؤكد أن المخطوفبن الدبلوماسيين ما زالوا على قيد الحياة، وهم موجودين في قبضة إسرائيل بعد أن تم تسليمهم لها من قبل جهات لبنانية عميلة".

وأضاف دهقان " على إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها وتكشف عن مصيرهم طالما هم موجودين لديها".

يذكر أن الدبلوماسيين الإيرانيين خطفوا خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وهم مصوِّر و3 دبلوماسيين: أحمد متوسليان وسيد محسن موسوي وتقي راستيجار مقدم وكاظم أخوان.