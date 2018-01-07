روسيا تسجل 5 انتهاكات للهدنة بمناطق خفض التصعيد في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي بلجنة مراقبة التقيد بوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد بسوريا سجل خمسة انتهاكات في الوقت الذي سجل فيه الجانب التركي 4 انتهاكات.

© Sputnik. Yazan Kalash مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك": فصائل الغوطة ستعيد نقض اتفاق خفض التصعيد متى شاءت

موسكو-. وجاء في نشرة وزارة الدفاع الروسية بهذا الخصوص: "يمكن تقييم الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا بالمستقر. الجانب الروسي في اللجنة المشتركة الروسية التركية ببحث المسائل المتعلقة بحوادث خرق نظام وقف الأعمال القتالية سجل خلال 24 ساعة خمس حالات إطلاق نار في محافظتي: حلب 3 حالات وحمص 2 حالتان. الجانب التركي من طرفه سجل 4 حالات في محافظات: إدلب 1 واحدة وحلب 1 واحدة ودمشق 1 واحدة واللاذقية 1 واحدة".

وذكرت النشرة بأنه لم يتم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من قبل مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة القيام بأية عملية إنسانية، وأن 53 شخصاً قد حصلوا خلال هذه الفترة على مساعدة طبية.

وأكدت النشرة على أنه جرى التوقيع في محافظة حمص على اتفاقية لانضمام بلدة ياسمين لنظام وقف العمليات القتالية، ما زاد عدد البلدات المنضمة إلى هذه الاتفاقيات حتى 2323 بلدة.