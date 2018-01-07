صحفيون سودانيون: السلطات الأمنية تمنع بعض الصحف لنقلها أخبار تظاهرات ببعض المدن

وأضافت عثمان، أن السلطات الأمنية لم توضح أو تذكر الأسباب لمصادرة الصحيفة"، مشيرة إلى أن صحيفة الميدان، تصدر نسختها في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع فقط، وتقوم بطباعة ما بين 5 إلى 6 آلاف نسخة توزع بكل ولايات السودان".
وفي ذات الاتجاه أفاد الصحفي بصحيفة "الصيحة" المستقلة، هضيبي ياسين، لوكالة "سبوتنيك"، أن السلطات الأمنية، أوقفت توزيع صحف (الصيحة، التيار، القرار والميدان)، بعد طبعها في المطابع، دون ذكر الأسباب للصحف المصادرة".
بينما رجح الصحفي، أن تكون أسباب المصادرة، عائدة إلى نقل هذه الصحف لأخبار الاحتجاجات التي جرت في مدن سنا، وعطبرة و وادمدني، خلال اليومين الماضيين جراء ارتفاع بعض أسعار السلع الضرورية".
ويشار إلى حدوث بعض التظاهرات المتفرقة في بعض المدن السودانية في سنار ووادمدني وعطبرة، احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مثل الخبز وغيره من السلع الضرورية الأخرى.
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