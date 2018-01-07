صحفيون سودانيون: السلطات الأمنية تمنع بعض الصحف لنقلها أخبار تظاهرات ببعض المدن

أكد صحفيون سودانيين، أن السلطات الأمنية، قامت بمصادرة أربع صحف، دون إبداء الأسباب، فيما رجح بعضهم إلى نقل هذه الصحف لوقائع تظاهرات ببعض المدن السودانية، احتجاجاً على ارتفاع مستوى غلاء المعيشة.

© AP Photo/ Jerome Delay أزمة خبز في السودان عقب مضاعفة الأسعار

الخرطوم-. وفي هذا الموضوع، قالت رئيسة تحرير صحيفة "الميدان"، التابعة للحزب الشيوعي السوداني، إيمان عثمان، اليوم الأحد، في إفادة لوكالة "سبوتنيك"، إن " السلطات الأمنية، قامت بمصادرة عدد اليوم الأحد لصحيفة الميدان بعد طبعها في المطبعة".

وأضافت عثمان، أن السلطات الأمنية لم توضح أو تذكر الأسباب لمصادرة الصحيفة"، مشيرة إلى أن صحيفة الميدان، تصدر نسختها في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع فقط، وتقوم بطباعة ما بين 5 إلى 6 آلاف نسخة توزع بكل ولايات السودان".

وفي ذات الاتجاه أفاد الصحفي بصحيفة "الصيحة" المستقلة، هضيبي ياسين، لوكالة "سبوتنيك"، أن السلطات الأمنية، أوقفت توزيع صحف (الصيحة، التيار، القرار والميدان)، بعد طبعها في المطابع، دون ذكر الأسباب للصحف المصادرة".

بينما رجح الصحفي، أن تكون أسباب المصادرة، عائدة إلى نقل هذه الصحف لأخبار الاحتجاجات التي جرت في مدن سنا، وعطبرة و وادمدني، خلال اليومين الماضيين جراء ارتفاع بعض أسعار السلع الضرورية".

ويشار إلى حدوث بعض التظاهرات المتفرقة في بعض المدن السودانية في سنار ووادمدني وعطبرة، احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مثل الخبز وغيره من السلع الضرورية الأخرى.