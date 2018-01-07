الأطباء السعوديون ينجحون في إنقاذ إحدى التوأمين السياميين الفلسطينيين

تمكن طاقم جراحة الأطفال في "مدينة الملك عبد العزيز الطبية" بالحرس الوطني السعودي، اليوم الأحد، من فصل التوأمين السياميين الفلسطينيين حنين وفرح، حيث تم الحفاظ على حياة إحدى التوأمين، فيما توفت الأخرى.

القاهرة- سبوتنيك . وقال استشاري جراحة الأطفال في "المدينة"، الطبيب محمد النمشان، لقناة "الإخبارية"، إنه بعد إتمام عملية الفصل "توقفت الحياة لدى فرح عند الساعة 11 صباحاً، فيما التوأم حنين وضعها مستقر".

وأوضح الطبيب السعودي للقناة التلفزيونية السبب في وفاة إحدى الفتاتين، قائلاً، "فرح هي توأم طفيلي معتمد 100 بالمئة على أختها حنين".

وكان ولي العهد السعودي وجه، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح، من مدينة غزة إلى "مدينة الملك عبد العزيز الطبية"، لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.

ووصف الأطباء حالة التوأم بأنهما ملتصقتان في منطقتي البطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي، كما تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية، وتحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة، للتأكد من الأعضاء المشتركة وإمكانية فصلهما.

وولدت الطفلتان بعملية قيصرية، في إحدى المستشفيات بقطاع غزة، وصرح الأطباء، وقتها، بأن الطفلتين "في وضع صحي متباين".