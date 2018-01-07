الأردن يوافق على إدخال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان في سوريا لمرة واحدة

وافق الأردن على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدوده إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضي السورية لمرة واحدة بعد أن قدمت الأمم المتحدة خطة تتعهد وفقها إيصال المساعدات إلى السوريين في تجمع الركبان من الداخل السوري.

© REUTERS/ Kayhan Ozer ملك الأردن يستقبل الوفد الوزاري العربي لبحث تداعيات قرار ترامب

وحسب تصريحات صحافية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد اليوم الأحد فإن "الأردن وافق على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدوده إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضي السورية لمرة واحدة بعد أن قدمت الأمم المتحدة خطة تتعهد وفقها إيصال المساعدات إلى السوريين في تجمع الركبان من الداخل السوري".

وأضاف "سيتم إيصال المساعدات باعتماد آلية الرافعة التي تحمل المساعدات عبر الحدود".