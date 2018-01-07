أحمد شفيق يتراجع عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية

ونشرت صفحة الفريق شفيق الرسمية على موقع تويتر، بيانا من شفيق يؤكد فيه عدم ترشحه للرئاسة.

بياني الى شعب مصر العظيم، بشأن قراري عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. pic.twitter.com/snxpnEUiFK — أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) January 7, 2018

​وقال شفيق: "رأيت أننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018".

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر مواعيد الانتخابات غدا الاثنين.

وشفيق هو وصيف انتخابات 2012 في مصر والتي فاز بها مرشح جماعة الإخوان الرئيس السابق محمد مرسي.

وعاد مؤخرا شفيق من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن أعلن خوضه انتخابات الرئاسة في مصر.

وقضى شفيق 5 سنوات في الإمارات.

ومكث شفيق منذ عودته في أحد فنادق القاهرة، وقال في اتصال هاتفي مع أحد البرامج إنه سيفكر في حسم قرار ترشحه للرئاسة من عدمه بعدما يرى الأوضاع في مصر.

وغادر شفيق الفندق إلى منزله بأحد أحياء القاهرة منذ يومين.

وظهر شفيق بعد عودته إلى القاهرة في حفل زفاف نجلة أحد أصدقائه.