انفجار ضخم في إدلب وأنباء عن قتلى وجرحى (فيديو + صور)

الصور الأولى لانفجار سيارة مفخخة. في إدلب المدينة pic.twitter.com/eil7iNS8UH — Mouhamad Saeed (@SaeedMouhamad) January 7, 2018

​وأفادت وكالة "رويترز" عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات

25 قتيلا على الأقل في تفجير سيارة مفخخة في مدينة #إدلب شمالي #سوريا pic.twitter.com/KfKmYYGdGg — تلسكوب نيوز (@telenewsn) January 7, 2018

وحسب النشطاء، فإن التفجير استهدف مقرا لفصيل يدعى "أجناد القوقاز"، في شارع الثلاثين من المدينة، مما أدى إلى اندلاع النيران في المبنى.