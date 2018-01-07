انفجار ضخم في إدلب وأنباء عن قتلى وجرحى (فيديو + صور)

الصور الأولى لانفجار سيارة مفخخة. في إدلب المدينة pic.twitter.com/eil7iNS8UH— Mouhamad Saeed (@SaeedMouhamad) January 7, 2018
وأفادت وكالة "رويترز" عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات
25 قتيلا على الأقل في تفجير سيارة مفخخة في مدينة #إدلب شمالي #سوريا pic.twitter.com/KfKmYYGdGg— تلسكوب نيوز (@telenewsn) January 7, 2018
وحسب النشطاء، فإن التفجير استهدف مقرا لفصيل يدعى "أجناد القوقاز"، في شارع الثلاثين من المدينة، مما أدى إلى اندلاع النيران في المبنى.
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