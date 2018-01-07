القوات البحرية الليبية تنقذ نحو 200 مهاجر وتنتشل جثثا لآخرين

أعلنت القوات البحرية الليبية، في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي، وانتشال جثث لآخرين، من على متن قاربين مطاطيين.

© AP Photo/ Darko Bandic 2017 عام هروب المهاجرين من جحيم ليبيا

البيضاء — سبوتنيك . وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية، التابع للقوات البحرية الليبية في طرابلس، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، إنه قد "تمت عملية إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي من على متن قاربين مطاطيين من قبل الزورق صبراتة قبالة السواحل الليبية".

وأشارت القوات البحرية أن "الزورق وصل إلى قاعدة أبي سته في طرابلس، و يوجد أموات من بين المهاجرين بعد عملية الإنقاذ التي قام بها قبالة ساحل القره بوللي".

وأضافت أنه تم "إنزال من على الزورق في قاعدة طرابلس البحرية".

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية 2017، فيما وصل نحو 164 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا.

وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين من إفريقيا التي تخسر شبابها الذين يغامرون بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا.