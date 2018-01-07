استكمال تسوية بيت جن جنوب سوريا وتسوية أوضاع مسلحين وتسليم أسلحة

في إطار استكمال تثبيت حالة الأمن والاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية لمنطقة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي بدأت السلطات السورية اليوم بتسوية أوضاع العشرات من المسلحين بالتوازي مع الاستمرار في استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المنطقة من المجموعات المسلحة.

وأفادت " سانا " بأن الجهات المختصة في ريف دمشق "مستمرة بتسوية أوضاع العديد من مسلحي بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن الذين اختاروا العودة إلى حضن الوطن والبقاء في منازلهم وأرضهم وممارسة أعمالهم اليومية إيذانا بعودة الحياة للمنطقة بعد معاناة طويلة من إرهاب وممارسات عدوانية ضد جميع مظاهر الحياة فيها".

وبينت "سانا" أنه تمت تسوية أوضاع عشرات المسلحين من قبل الجهات المختصة التي تابعت بدورها استلام السلاح المتوسط والثقيل بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجموعات المسلحة التي كانت تنتشر في المنطقة قبل إخراجها منها إلى محافظتي إدلب ودرعا".

وتم في الـ 29 من الشهر الماضي إخراج عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم بإشراف الهلال الاحمر العربي السوري من منطقة بيت جن باتجاه ادلب ودرعا في اطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد العملية العسكرية التي نفذها الجيش العربي السوري بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وكان الجيش السوري نفذ على مدار ثلاثة أشهر عملية عسكرية في منطقة بيت جن وريف القنيطرة المجاور انتهت بإجبار المجموعات المسلحة على الاستسلام والرضوخ لشروطه بتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة ومغادرة مساحات واسعة ومن ثم إعلانها مناطق آمنة بعد تمشيطها من قبل الجيش وتفكيك ما زرعه الإرهابيون من مفخخات وألغام تمهيدا لعودة العائلات المهجرة إلى منازلها وممارسة أعمالها الاعتيادية بعد سنين من التهجير.