وزير الخارجية المصري: السودان من أهم الدول بالنسبة لنا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن دولة السودان تعتبر من أهم الدول بالنسبة لمصر، ووزارة الخارجية لديها إدارة معنية خصيصًا للسودان نظرًا لأهميتها.

Facebook.com صحيفة: مصر تدرس سيناريوهين للرد على السودان وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية أون أي" المصرية أنه أرسل خطابا رسميا لنظيره السوداني عقب زيارته الأخيرة لأديس أبابا فيما يتعلق بالمبادرة الجديدة حول أزمة مياه النيل، لكنه لم يتلق رد عليه حتى الآن.





وجدد الوزير تأكيده على أن مصر لم تستبعد السودان من مفاوضات سد النهضة.





وأشار الوزير إلى أن وزير الخارجية السوداني كان من المفترض أن يأتي إلى القاهرة في زيارة تشاورية يوم 4 يناير الجاري "لكن ربما حدث شيء منعه من الحضور".





وطالب شكري وسائل الإعلام بأن يتحدث بموضوعية عن العلاقات السودانية المصرية وألا يتضمن إساءات للجانبين.