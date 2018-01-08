اعتداء إرهابي يحرم محافظة سورية من التغذية بالتيار الكهربائي

وأشار المصدر إلى أن ورشات الكهرباء تعمل منذ الصباح بكامل طاقتها لإصلاح الأضرار بأسرع وقت ممكن في حين يتم العمل لتأمين تغذية بديلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التغذية الكهربائية للمحافظة.
ومنذ التوصل إلى اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية مطلع أيار/ مايو الماضي خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق أكثر من مرة عبر الاعتداء على المناطق السكنية والبنى التحتية والمنشآت الخدمية ولا سيما محطات تحويل وتوليد الكهرباء حيث استهدفت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي محطة تحويل بلدة غزالة بريف درعا.
وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لمناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم على أي خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية.
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