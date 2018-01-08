اعتداء إرهابي يحرم محافظة سورية من التغذية بالتيار الكهربائي

خرقت المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالمنطقة الجنوبية عبر اعتدائها بعدد من القذائف الصاروخية على خط كهرباء "تشرين الكوم" ما تسببت بانهيار برج توتر عال وانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة السويداء جنوبي.

© Sputnik. Artem Kreminsky وزير الكهرباء السوري: توقف محطة كهرباء محردة جزئيا نتيجة قصف المجموعات الإرهابية

ولفت مصدر في وزارة الكهرباء في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " إلى انهيار برج توتر عال "230 كيلو فولت" تابع لخط كهرباء "تشرين الكوم" المغذي لمحافظة السويداء بسبب اعتداء بالقذائف من قبل المجموعات المسلحة ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن ورشات الكهرباء تعمل منذ الصباح بكامل طاقتها لإصلاح الأضرار بأسرع وقت ممكن في حين يتم العمل لتأمين تغذية بديلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التغذية الكهربائية للمحافظة.

ومنذ التوصل إلى اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية مطلع أيار/ مايو الماضي خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق أكثر من مرة عبر الاعتداء على المناطق السكنية والبنى التحتية والمنشآت الخدمية ولا سيما محطات تحويل وتوليد الكهرباء حيث استهدفت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي محطة تحويل بلدة غزالة بريف درعا.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لمناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم على أي خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية.