جنديان سعوديان يقضيان قنصا على يد "أنصار الله" في جازان جنوب غربي المملكة

صنعاء — سبوتنيك . وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، مساء اليوم الاثنين، أن وحدة القنص في الجماعة "قتلت جنديين من الجيش السعودي بقرية قوى في جازان".

وأضافت، أن مسلحي "أنصار الله" أعطبوا آلية عسكرية سعودية في موقع الدخان بذات القطاع، وقصفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للجيش السعودي في بوابة الموسم بجازان أيضا، مشيرة إلى أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت مواقع عسكرية سعودية في مجازة وجبل سبحطل في قطاع عسير.

يأتي ذلك عقب إعلان وسائل إعلام سعودية مقتل 5 جنود سعوديين خلال معارك مع "أنصار الله" في مناطق حدودية بين اليمن والسعودية.

وازدادت الأوضاع الأمنية في اليمن خاصة العاصمة صنعاء سوءا، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "أنصار الله" على قتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح زعيم حزب المؤتمر الشعبي العام وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.