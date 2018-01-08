5 قتلى بغارة جوية للتحالف على ميناء سمكي غرب اليمن

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH اليمن... قتلى وجرحى في تعز ومأرب وطيران التحالف يشن 21 غارة صنعاء- سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة الحديدة لـ"سبوتنيك" إن "طيران التحالف شن مساء الاثنين، غارة على مبنى الثروة السمكية في ميناء الخوبة بمديرية اللحية، أدت إلى مقتل 5 من العاملين فيه".





وأضاف أن "الغارة خلفت أيضاً أضراراً مادية في الميناء".





وكانت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، أعلنت بداية الأسبوع أن خسائر القطاع السمكي نتيجة الحرب والاستهداف المباشر للصيادين والقوارب وموانئ ومراكز الإنزال السمكي على مدى ألف يوم، بلغت أربعة مليارات و586 مليون و301 ألف دولار.





وأشارت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد في مؤتمر صحفي بالحديدة حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر على مدى ألف يوم، إلى أن عدد الشهداء من الصيادين الذين طالهم قصف العدوان بلغ 151 شهيدا وعدد الجرحى وصل إلى 45 جريحا.