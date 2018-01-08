إسرائيل تعلق على بيع ملابس عسكرية إسرائيلية في السعودية

علق أوفير جندلمان, المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على الجدل الذي صاحب قيام مواقع تواصل اجتماعي بالسعودية بعد انتشار صور تظهر ملابس عسكرية للجيش الإسرائيلي، معروضة في أحد المحال الشهيرة في المملكة.

وقال جندلمان على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "حتى الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي! هذه الملابس التي باعها دكان ملابس في السعودية ليست بدلات عسكرية إسرائيلية بل ملابس حركة الكشافة الشبابية الإسرائيلية كما كتب عليها بالعبرية والعربية والإنجليزية..لماذا هذا الخوف والهلع من ملابس تحمل العلم الإسرائيلي؟"

حتى الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي! هذه الملابس التي باعها دكان ملابس في السعودية ليست بدلات عسكرية إسرائيلية بل ملابس حركة الكشافة الشبابية الإسرائيلية كما كتب عليها بالعبرية والعربية والإنجليزية.



لماذا هذا الخوف والهلع من ملابس تحمل العلم الإسرائيلي؟ pic.twitter.com/GiXrTyjbe6 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 8, 2018

​وأظهرت الصور علم الجيش الإسرائيلي وبعض العبارات العبرية، حاملة لون ملابس الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

مواطن يرصد ملابس تحمل علم #إسرائيل وأخرى خادشة للحياء بسوق بـ #جازان.. و #التجارة تتوعد بعقوبات (صور) https://t.co/iuH96YIiS3 pic.twitter.com/kiCFYnaQzi — اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) January 7, 2018 ​وقال المواطن السعودي الذي اكتشف هذه الملابس بأحد الأسواق التجارية الكبرى بجازان، إنه شاهد علم إسرائيل على ملابس شتوية وملابس أخرى تحمل صورا خادشة للحياء، كان قد اشتراها لطفله من متجر شهير بجازان، قبل أن يغادر بالملابس إلى منزله. بالصور.. مواطن يرصد ملابس عسكرية إسرائيلية بأحد المتاجر الشهيرة بجازان https://t.co/IPB0ECDncB pic.twitter.com/Dnm60CeMcX — صحيفة برق الإلكترونية (@Barq_online) January 7, 2018 ​وأضاف للصحيفة السعودية أنه تواصل مع وزارة التجارة في بلاغٍ رسمي، وطلبوا منه التسجيل عبر التطبيق الرسمي لذلك.

وأكد المواطن في بلاغه "إن مثل هذه الملابس تتزايد في السوق دون أي رقابة من أصحاب المتاجر والتي تبحث عن الأرباح".